«Идея мира начинает приобретать российские черты»: В Финляндии испугались за Зеленского
Ванханен: Украине придётся пойти на новые уступки из-за позиции Трампа
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Украине придётся соглашаться на всё новые уступки в переговорах по урегулированию конфликта из-за ухудшения отношений Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Такой прогноз сделал бывший сотрудник финского МИД Анри Ванханен в интервью газете Ilta-Sanomat.
По оценке эксперта, американский лидер всё чаще рассматривает Зеленского как препятствие для заключения мирного соглашения. При этом российский президент Владимир Путин, считает Ванханен, становится для Вашингтона ключевым участником переговорного процесса.
«Идея мира начинает приобретать российские черты. Зеленский оказывается во всё более худшем положении», — заявил бывший дипломат.
Ванханен обратил внимание на то, что нынешнее обострение отношений между Киевом и Вашингтоном отличается от предыдущих конфликтов. По его словам, дело уже не ограничивается резкими высказываниями Трампа в адрес украинского руководства.
Теперь президент США одновременно усиливает критику Зеленского и стремится наладить прямое взаимодействие с Москвой. По мнению финского эксперта, такая дипломатическая стратегия меняет положение Украины в обсуждении условий возможного мирного соглашения.
Ванханен полагает, что Киеву становится сложнее отстаивать прежние переговорные позиции, поскольку дальнейшая способность Украины продолжать боевые действия во многом связана с американской поддержкой.
«Это имеет реальные последствия для способности Украины продолжать сопротивление», — подчеркнул он.
Ранее Дональд Трамп уже неоднократно высказывал недовольство позицией Киева в мирном процессе. 19 октября американский президент предложил Зеленскому передать ведение переговоров другому представителю Украины, а также обвинил его в упущенной возможности заключить более выгодное соглашение. Одновременно глава Белого дома заявил, что не хочет отталкивать Россию от переговорного процесса, поскольку, по его оценке, в дипломатическом урегулировании достигнут значительный прогресс. Несмотря на обострившиеся разногласия с Вашингтоном, Зеленский продолжает контакты с американскими посредниками: 18 октября он обсудил дальнейшие шаги к миру со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Позднее Reuters сообщил о возможной новой встрече сторон в Норвегии, однако официального подтверждения этих планов пока нет.
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