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Регион
Опубликовано 19 октября, 23:08

Трамп обвинил Зеленского в упущенной возможности завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что Зеленский мог раньше заключить выгодную мирную сделку

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский мог добиться более выгодных условий мирного урегулирования на Украине, если бы прислушался к его рекомендациям. По мнению американского лидера, конфликт удалось бы завершить значительно раньше. Об этом он рассказал журналистам.

«Если бы он (Зеленский. — Прим. Life.ru) меня послушал, он бы давно заключил гораздо более выгодную сделку», — сказал глава Белого дома.

Республиканец не пояснил, о каком периоде переговоров идёт речь и какие условия мирного соглашения он считает наиболее выгодными для Киева.

Трамп: Зеленский должен поручить переговоры по Украине кому-то другому
Трамп: Зеленский должен поручить переговоры по Украине кому-то другому

Ранее Трамп вновь усомнился в желании Зеленского завершить конфликт на Украине. Во время общения с журналистами американский лидер раскритиковал позицию украинского руководства по вопросу мирного урегулирования. По его мнению, действия Зеленского не способствуют прекращению боевых действий. Президент США также выразил сомнение в том, что украинский политик действительно заинтересован в скорейшем достижении соглашения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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