Трамп обвинил Зеленского в упущенной возможности завершить конфликт на Украине
Трамп заявил, что Зеленский мог раньше заключить выгодную мирную сделку
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Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский мог добиться более выгодных условий мирного урегулирования на Украине, если бы прислушался к его рекомендациям. По мнению американского лидера, конфликт удалось бы завершить значительно раньше. Об этом он рассказал журналистам.
«Если бы он (Зеленский. — Прим. Life.ru) меня послушал, он бы давно заключил гораздо более выгодную сделку», — сказал глава Белого дома.
Республиканец не пояснил, о каком периоде переговоров идёт речь и какие условия мирного соглашения он считает наиболее выгодными для Киева.
Ранее Трамп вновь усомнился в желании Зеленского завершить конфликт на Украине. Во время общения с журналистами американский лидер раскритиковал позицию украинского руководства по вопросу мирного урегулирования. По его мнению, действия Зеленского не способствуют прекращению боевых действий. Президент США также выразил сомнение в том, что украинский политик действительно заинтересован в скорейшем достижении соглашения.
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