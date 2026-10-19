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Опубликовано 19 октября, 22:52

Трамп вновь заявил, что Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Американский президент Дональд Трамп сомневается в желании главаря киевского руководства Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил журналистам.

«И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», — утверждает республиканец.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет заканчивать конфликт с Россией. Глава Белого дома напомнил, что главарь киевского руководства два года назад имел возможность заключить более выгодную сделку, чем сейчас. Он также отметил, что Украина лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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