Американский президент Дональд Трамп сомневается в желании главаря киевского руководства Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил журналистам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет заканчивать конфликт с Россией. Глава Белого дома напомнил, что главарь киевского руководства два года назад имел возможность заключить более выгодную сделку, чем сейчас. Он также отметил, что Украина лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.