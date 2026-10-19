Раздражение Вашингтона действиями Киева стало одной из причин, по которым в США вновь заговорили о необходимости выборов на Украине. Об этом госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью Breitbart, объяснив недовольство американской администрации в том числе ударами по нефтяным танкерам в Чёрном море.

По словам главы Госдепартамента, проведение голосования остаётся важным вопросом, однако само по себе не способно устранить причины продолжающегося конфликта. При этом отношения Вашингтона и Киева осложняются из-за разногласий по поводу действий украинской стороны.

В качестве примера Рубио привёл атаки на суда, перевозившие нефть американских компаний. Он рассказал, что после таких инцидентов в администрацию США поступали жалобы от бизнеса. При этом госсекретарь не считает, что Украина намеренно выбирала американские грузы в качестве целей.

Вашингтон, по его словам, ранее просил Киев избегать подобных действий. На фоне энергетического кризиса и проблем с поставками нефти через Ормузский пролив новые удары только усиливают напряжённость на мировом рынке.

Несмотря на обращения США, атаки продолжились, что вызвало разочарование американской стороны. Именно эти разногласия, как пояснил Рубио, способствовали возвращению темы украинских выборов в политическую повестку.

Госсекретарь также подчеркнул, что претензии Вашингтона касаются не только Киева. Американская администрация недовольна и российскими ударами, в результате которых гибнут мирные жители Украины. По его словам, накопившиеся противоречия осложняют попытки добиться мирного урегулирования.