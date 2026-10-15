Зеленский назвал ошибкой публичные призывы Трампа провести выборы на Украине

Владимир Зеленский назвал ошибкой публичные разговоры о проведении президентских выборов на Украине. В интервью Financial Times он заявил, что призывы к смене руководства страны не помогают ни ему самому, ни американскому лидеру Дональду Трампу.

По словам Зеленского, заявления Вашингтона о необходимости нового президента он воспринимает прежде всего как политическую риторику. Украинский лидер подчеркнул, что не намерен оставаться у власти десятилетиями, однако не понимает, зачем сейчас публично поднимать этот вопрос.

При этом он считает, что подобные высказывания способны навредить и самому Трампу. Зеленский предположил, что американским избирателям такая риторика также может не понравиться.

Любопытно, что всего несколькими днями ранее Зеленский выражал готовность организовать голосование. 12 октября обсуждалось его предложение о 60-дневном прекращении огня, которое позволило бы подготовить избирательный процесс и обеспечить безопасность граждан. Тогда Зеленский заявил, что передал американской стороне соответствующее условие. По его словам, если Трамп действительно хочет проведения выборов, ему следует добиться от России двухмесячного перемирия. Украинский политик заверил, что в таком случае Киев сможет организовать голосование. В Кремле предложение о временном прекращении огня не поддержали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва выступает за полноценное и долгосрочное мирное соглашение, а не кратковременную остановку боевых действий.