Bloomberg: У Украины больше нет выбора в вопросе выполнения требований Запада

Украине придётся срочно принять пакет законов, на которых настаивают западные кредиторы, чтобы разблокировать финансирование на 4,3 миллиарда долларов. В противном случае Киев рискует остаться без этих средств. Об этом пишет Bloomberg.

На этой неделе Верховная рада должна рассмотреть 16 законопроектов, связанных с требованиями Евросоюза и Международного валютного фонда. Ключевые голосования запланированы до 14 октября. Документы затрагивают трудовое законодательство, налогообложение и борьбу с отмыванием денег.

В последние месяцы украинские власти пытались добиться выделения кредитов на собственных условиях, смягчая наиболее неудобные требования иностранных доноров. Однако теперь пространство для манёвра существенно сократилось.

«Теперь у Украины нет выбора, кроме как принять эти законопроекты», — говорится в публикации агентства.

Дополнительным фактором давления Bloomberg называет изменение позиции Вашингтона. Президент США Дональд Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и договориться с Москвой о поставках дизельного топлива на мировой рынок. По оценке издания, эти обстоятельства осложняют финансовое положение Украины.

Одним из наиболее спорных пунктов реформ остаётся усиленный финансовый контроль за высокопоставленными чиновниками. Западные кредиторы выступают против ослабления проверок политически значимых лиц, тогда как часть украинских депутатов недовольна предлагаемыми ограничениями.

Ситуацию усугубляет бюджетный дефицит. МВФ оценивает нехватку средств в украинской казне на 2027 год более чем в 30 миллиардов долларов. Брюссель при этом увязывает дальнейшую финансовую поддержку с проведением экономических преобразований

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз отказался досрочно перечислять Киеву новые транши без выполнения реформ. Украинские власти рассчитывали ускорить выплаты из кредитного пакета на 90 миллиардов евро, однако Брюссель потребовал сначала выполнить согласованные обязательства. Среди условий назывались налоговые изменения и ужесточение финансового контроля.