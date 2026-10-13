Die Zeit: Украина не завершит переговоры о вступлении в ЕС раньше 2030 года

Украина вряд ли сможет завершить переговоры о вступлении в Евросоюз раньше 2030 года. Одним из главных препятствий остаётся коррупция, борьба с которой в стране пока не соответствует требованиям объединения. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

Несмотря на стремление Киева ускорить евроинтеграцию, процесс может растянуться ещё на несколько лет. Украинским властям предстоит привести законодательство и работу государственных институтов в соответствие с европейскими стандартами.

Особенно серьёзные вопросы вызывает антикоррупционная политика. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что именно в этой области Украина сталкивается с наибольшими трудностями. По её оценке, выполнить все условия членства уже к 2027 году при действующей процедуре невозможно.

Первый предметный этап переговоров Киева с Брюсселем начался 15 июня 2026 года. Он касается судебной системы, защиты основных прав, безопасности и государственного управления. Кандидату необходимо доказать способность применять европейские нормы, а не только принимать соответствующие законы.

Всего сторонам предстоит согласовать шесть тематических блоков. Продвижение по ним зависит от выполнения реформ, а ключевые решения требуют согласия государств Евросоюза.

При этом завершение переговоров ещё не означает автоматического вступления в ЕС. После согласования условий потребуется пройти процедуры одобрения и ратификации, которые также могут занять несколько лет.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз не готов ускорять вступление Украины из-за коррупции. По информации Financial Times, в Брюсселе обеспокоены состоянием судебной системы и соблюдением основных принципов объединения. Европейские чиновники считают эти проблемы серьёзным препятствием для предоставления Киеву полноценного членства.