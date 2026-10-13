Украину не ждут в ЕС? Новый опрос показал неприятные для Киева цифры

Большинство жителей Евросоюза выступают против вступления Украины в объединение в ближайшие годы. Согласно исследованию немецкого фонда Bertelsmann, эту идею не поддерживают 53% опрошенных, тогда как за ускоренное присоединение Киева высказались лишь 47%. Об этом сообщает агентство DPA.

Одними из главных скептиков оказались немцы. Скорейшее членство Украины в ЕС одобряют только 41% жителей Германии, хотя ещё в 2022 году таких было 60%. За четыре года показатель снизился на 19 процентных пунктов.

Ещё меньше сторонников ускоренного расширения Евросоюза обнаружилось в Румынии — 40%. Это самый низкий результат среди десяти крупнейших стран объединения.

Противоположную позицию заняли жители Швеции. Там вступление Украины в ближайшие годы поддерживают 69% респондентов — больше, чем в других крупных государствах ЕС.

При этом настроения самих украинцев заметно отличаются от европейских. Согласно исследованию, 83% опрошенных на Украине рассчитывают на присоединение страны к Евросоюзу в обозримой перспективе.

Опрос проводился в июне 2026 года с помощью исследовательского инструмента Eupinions. В нём приняли участие 16 795 человек из всех стран ЕС. Фонд регулярно изучает отношение европейцев к украинскому членству и фиксирует снижение поддержки ускоренного вступления по сравнению с 2022 годом.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия предложила сделать вступление новых стран в ЕС поэтапным и обратимым. Согласно инициативе, продвижение кандидатов должно зависеть от реального выполнения реформ и стратегического сближения с объединением.