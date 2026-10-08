Планы Киева добиться ускоренного вступления в Евросоюз к январю 2027 года столкнулись с препятствиями из-за требований Брюсселя. Как пишет китайское издание Sohu, европейские власти не готовы отказываться от установленных процедур ради Украины, передаёт РИА «ФедералПресс».

Главным барьером автор публикации называет необходимость масштабных внутренних преобразований. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос дала понять, что кандидаты должны соблюдать действующие правила и выполнять взятые обязательства. Речь идёт об укреплении верховенства закона, изменении системы государственного управления и экономического регулирования.

Даже выполнение этих условий не гарантирует Киеву быстрого членства. Для приёма нового государства необходимо единогласное одобрение всех 27 участников объединения. Кроме того, расширение потребует пересмотра распределения бюджетных средств и существующих механизмов принятия решений.

Отдельное внимание китайские журналисты уделили проблемам украинских государственных институтов. Они сослались на рейтинг Transparency International и напомнили о предложениях предоставить стране промежуточный статус вместо полноценного участия в ЕС. По мнению Sohu, прозрачность управления и готовность к интеграции по-прежнему остаются серьёзными препятствиями.

На фоне дипломатических сложностей автор материала обратил внимание на военные возможности России. В частности, издание упомянуло стратегические учения «Центр-2026», в которых, согласно приведённым данным, участвовали свыше 47 тысяч военнослужащих, около двух тысяч единиц техники, 90 самолётов и вертолётов, а также 77 кораблей. В ходе манёвров отрабатывались действия штурмовых подразделений, операции в подземных сооружениях и применение наземных роботизированных комплексов.

Ещё одним примером Sohu назвало демонстрацию новейших российских вооружений Владимиру Путину во время его посещения военных объектов в Челябинской области. Особый интерес у китайских журналистов вызвали реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5». Издание расценило их появление как свидетельство развития дальнобойных ударных систем российской армии.

Также в публикации затрагиваются заявления российского лидера о возможном ответе на прямое нападение на территорию страны и обстановке вокруг Калининградской области. По оценке Sohu, происходящее заставляет европейские государства учитывать не только запросы Киева, но и собственные институциональные, экономические и оборонные интересы. В результате стремление Украины получить ускоренное членство и дополнительные гарантии безопасности сталкивается с ограничениями самого Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Еврокомиссии сделать вступление новых государств в ЕС поэтапным и обратимым. Инициативу представила Марта Кос на заседании Европарламента в Страсбурге. Согласно предложенному механизму, страны-кандидаты смогут постепенно получать отдельные преимущества членства по мере проведения реформ.