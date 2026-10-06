Вступить и откатиться назад: Еврокомиссия предложила новые правила расширения ЕС

Еврокомиссия предложила сделать процесс вступления новых стран в Евросоюз поэтапным и обратимым. О новой модели расширения сообщила еврокомиссар Марта Кос на сессии Европарламента в Страсбурге.

По её словам, продвижение страны-кандидата должно зависеть от двух условий. Первое — реальный прогресс в проведении реформ, второе — стратегическое сближение с Евросоюзом.

«Мы предлагаем сделать процесс получения членства в ЕС поэтапным и обратимым», — заявила Кос.

Новый подход предполагает, что кандидаты будут постепенно получать доступ к отдельным преимуществам членства по мере выполнения требований. При ухудшении ситуации или отступлении от реформ этот прогресс можно будет частично отменить.

Кос подчеркнула, что такой механизм должен быть доступен только государствам, которые соблюдают ценности Евросоюза и действуют в его стратегических интересах.

Коллегия Еврокомиссии 6 октября одобрила пакет предложений по изменению политики ЕС перед будущими расширениями. Он должен подготовить объединение к приёму новых государств, включая Украину, Молдавию и страны Западных Балкан.

Ранее Еврокомиссар Марта Кос предложила расширить в ЕС голосование квалифицированным большинством, чтобы одна страна не могла блокировать решения по санкциям, расширению союза и другим вопросам — это нужно для ускорения решений и подготовки к приёму новых членов. Сейчас по санкциям, ключевой внешней политике и расширению требуется согласие всех 27 стран, что позволяет одной блокировать остальных.