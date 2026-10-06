Одна страна больше не сможет остановить решение: ЕК предложила реформировать право вето в ЕС

Еврокомиссия предложила расширить применение голосования квалифицированным большинством в Евросоюзе, чтобы отдельная страна больше не могла единолично блокировать решения по санкциям, расширению ЕС и ряду других вопросов. Инициативу представила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на заседании Европарламента в Страсбурге.

«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», — заявила Кос.

В качестве примеров еврокомиссар назвала санкции, борьбу с уклонением от налогов и расширение Евросоюза. Реформу в Брюсселе связывают с подготовкой ЕС к возможному вступлению новых государств и необходимостью ускорить принятие решений.

Сейчас в наиболее чувствительных для стран Евросоюза сферах действует принцип единогласия. В частности, все 27 государств должны поддержать решения по санкциям и ключевым вопросам внешней политики. Аналогичный принцип в целом применяется и при расширении ЕС. Поэтому одна страна фактически может заблокировать решение остальных участников объединения.

При голосовании квалифицированным большинством согласие всех государств уже не требуется. Для принятия решения обычно необходимо, чтобы его поддержали не менее 55% стран ЕС — сейчас это как минимум 15 государств, — представляющих не менее 65% населения союза.

При этом предложение Еврокомиссии ещё не означает автоматической отмены национального вето. Кос отдельно оговорила, что переход предлагается применять там, где это позволяют действующие нормы ЕС. Изменение правил в других сферах может потребовать дополнительных решений государств-членов или корректировки договорной базы союза.

Тема особенно чувствительна на фоне неоднократных разногласий внутри ЕС. Венгрия, например, ранее использовала возможность блокировать решения по санкциям и расширению, а премьер Виктор Орбан публично заявлял, что Будапешт не намерен отказываться от права вето.

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия уже готовила предложения о переходе от единогласия к квалифицированному большинству при расширении ЕС. Тогда одной из целей реформы также называлось устранение ситуаций, когда одна страна может остановить продвижение кандидата.