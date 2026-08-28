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28 августа, 09:12

Вето хотят убрать с дороги: Брюссель готовит глубокую реформу расширения Евросоюза

Bloomberg: Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Еврокомиссия подготовила масштабную реформу процесса расширения Евросоюза, которая предусматривает в том числе отказ от принципа единогласия при принятии решений о вступлении новых государств. Об этом сообщает Bloomberg.

Свои предложения Еврокомиссия намерена представить странам — членам ЕС и Европарламенту в конце сентября.

По данным агентства, реформа затронет как требования к государствам-кандидатам, так и сам механизм принятия решений внутри объединения.

Одним из ключевых изменений может стать переход от единогласия к квалифицированному большинству голосов. В Брюсселе рассчитывают, что это позволит избежать ситуаций, когда одна страна блокирует продвижение кандидата в Евросоюз. Таким образом, отдельные государства ЕС могут лишиться возможности единолично останавливать процесс принятия новых членов.

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Ранее Life.ru писал, что в Евросоюзе уже обсуждали ограничение или полную отмену права национального вето. Поводом тогда стали блокировки Венгрией решений по финансированию Украины: Германия и Швеция выступали за расширение практики голосования квалифицированным большинством.

При этом премьер Венгрии Петер Мадьяр в июне выступил против отказа от принципа единогласия, заявив, что страны ЕС должны договариваться и убеждать друг друга, а не лишать отдельные государства возможности блокировать решения.

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Наталья Демьянова
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