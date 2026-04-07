Politico узнало о дискуссиях ЕС по отмене права вето для передачи Киеву €90 млрд

В Евросоюзе усиливаются дискуссии об ограничении или отмене права вето на фоне блокировки Венгрией финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, ряд стран, включая Германию и Швецию, выступают за пересмотр действующих правил, позволяющих одной стране останавливать решения всего союза.

«Недовольство безвыходной ситуацией выходит наружу, всё больше стран во главе с Германией и Швецией стремятся существенно ограничить или полностью отменить право национального вето, позволяющее одной столице блокировать действия», — сказано в публикации.