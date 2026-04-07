Politico узнало о дискуссиях ЕС по отмене права вето для передачи Киеву €90 млрд
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В Евросоюзе усиливаются дискуссии об ограничении или отмене права вето на фоне блокировки Венгрией финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, ряд стран, включая Германию и Швецию, выступают за пересмотр действующих правил, позволяющих одной стране останавливать решения всего союза.
«Недовольство безвыходной ситуацией выходит наружу, всё больше стран во главе с Германией и Швецией стремятся существенно ограничить или полностью отменить право национального вето, позволяющее одной столице блокировать действия», — сказано в публикации.
В то же время другая группа государств, среди которых Франция и Бельгия, настаивает на сохранении существующего механизма. Они считают, что право вето играет ключевую роль в защите национальных интересов.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может выделить Киеву 90 миллиардов евро, поскольку Венгрия до сих пор блокирует это решение. В МИД РФ подчёркивают, что теперь власти ЕС пытаются лишить страны-участницы всяческого суверенитета.
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