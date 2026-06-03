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3 июня, 10:13

Премьер Венгрии выступил против отмены права вето внутри ЕС

Премьер Венгрии Мадьяр: Принцип единогласия в Евросоюзе должен сохраниться

Обложка © ТАСС / Beata Zawrzel

Обложка © ТАСС / Beata Zawrzel

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что выступает против отмены принципа единогласия в Евросоюзе в пользу голосования квалифицированным большинством. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, премьер-министр подчеркнул, что не поддерживает такую замену и ожидает переговоров внутри ЕС для достижения компромисса.

Мадьяр, имеющий опыт работы дипломатом в ЕС, отметил сложность выработки единой позиции, но при этом указал на успешность таких усилий в большинстве случаев.

«Нужно понимать и убеждать друг друга, а не побеждать. Люди хотят видеть ЕС, который основан на сильных государствах-членах, а не Соединённые Штаты Европы», — заявил Мадьяр.

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А ранее Мадьяр объявил об отказе направлять на Украину вооружения или военнослужащих. Свою позицию он подтвердил после переговоров в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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Наталья Демьянова
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