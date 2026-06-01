Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что страны Евросоюза начнут выдворять украинцев призывного возраста после того, как переведут Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Первые деньги должны поступить в июне.

«Взамен в ЕС требуют провести на Украине полную мобилизацию. Внутри страны ещё есть резерв, но сложно кого-то найти и отловить. Примерно 1,5 млн тех, кто мог бы ещё служить, находятся в Европе», — пояснил политик в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявлял: «Германии не нужно, чтобы приезжали молодые люди с Украины. Они нужны там». А кем они должны быть? Только пушечным мясом.

Поэтому, уверен Олейник, Европа будет вводить ограничения в соцпакетах, а затем постепенно депортировать граждан призывного возраста за нарушение общественного порядка и местных правил.

Ранее Life.ru писал, что на Украине готовят реформу мобилизации, которая ужесточит подход к гражданам, находящимся в розыске за уклонение от службы, — об этом рассказала депутат Верховной рады Соломия Бобровская. Она заявила, что вместе с коллегами ожидает предложений от Минобороны, процесс подготовки решений крайне сложный, и «он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов».