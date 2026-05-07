Процесс мобилизации на Украине не останавливался, он лишь ушёл в косвенную плоскость. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

Ранее постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейцы могут потребовать от Киева снижения призывного возраста для предоставления многомиллиардного кредита.

Асафов отметил, что тема женской мобилизации и понижения возрастного ценза обсуждается на Украине давно. Речь идёт о «Контракте 18–24», сокращении числа броней и введении новых особых обстоятельств. В лоб эти меры Киев не вводит — слишком высокое напряжение в обществе. Но будет подбираться к ним косвенно.

«Скорее всего, сейчас они сосредоточатся на попытках "бусифицировать" тех, кто находится в ближайших странах — Польше и так далее», — считает эксперт.

Политолог добавил, что Германия, судя по всему, получала аналогичный сигнал и уже начала сотрудничать с Киевом в этом направлении.

А ранее Life.ru сообщал, что молодых украинцев не хотят выпускать за границу без военной подготовки. Народный депутат от фракции «Слуга народа» предлагает обязать парней 18–22 лет проходить базовую военную подготовку (БЗВП) перед тем, как они покинут пределы страны.