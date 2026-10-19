«Это мучение»: Зеленский заподозрил США в попытке склонить Киев к капитуляции

Владимир Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в попытках склонить Украину к капитуляции перед Россией. При этом он не стал утверждать, что именно такую цель изначально преследовал Вашингтон. Свою позицию украинский лидер изложил в интервью Bloomberg.

«Полагаю, были предприняты шаги, чтобы склонить Украину к капитуляции. Я не утверждаю, что именно такую цель преследуют наши партнёры», — сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, положение Киева улучшится. Нынешний период в отношениях с американской администрацией политик охарактеризовал как крайне тяжёлый.

«Думаю, сейчас это мучение, но после выборов жизнь продолжится», — заявил он.

Обострение разногласий между Киевом и Вашингтоном связано в том числе с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Bloomberg, Зеленский предложил отказаться от таких атак в обмен на дополнительные ракеты для американских систем ПВО Patriot. Трамп ранее требовал прекратить удары по НПЗ, связывая их с ростом мировых цен на дизельное топливо.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении Bloomberg относительно серьёзного ухудшения отношений Зеленского с Трампом. По информации агентства, американский президент был раздражён тем, что Киев игнорирует требования Белого дома. Один из собеседников издания утверждал, что Трамп считает отношение Зеленского к американской помощи слишком потребительским.

Кроме того, 17 октября Life.ru писал о недовольстве Зеленского решением Трампа приостановить применение новых антироссийских санкций. Американский лидер объяснил этот шаг национальными интересами США. Зеленский же выразил опасение, что отказ от дополнительных ограничений ослабит давление на Москву.

Уже 18 октября украинский политик сообщил о возобновлении передачи американских разведданных. По его словам, Киев в течение трёх суток не получал информацию о баллистических атаках, однако затем обмен восстановили. Сам Трамп ранее отрицал, что Вашингтон прекращал помогать Украине разведывательной информацией.