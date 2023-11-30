О какой войне с Россией предупреждал Киссинджер перед смертью За год до кончины американский организатор цветных революций по всему миру Генри Киссинджер призывал руководство США не нагнетать напряжённость, предсказывая готовность России отстаивать свои интересы. 30 ноября, 09:48 Генри Киссинджер. Обложка © Getty Images / Leon Neal

29 ноября в своём доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он был едва ли не единственным в мире политиком, сумевшим сохранить политическое влияние до столь преклонного возраста. Будучи архитектором мировой политики и оставаясь последовательным врагом СССР, а затем и России, перед кончиной он начал опасаться будущего глобального конфликта с Россией и Китаем, к которому подвёл свою страну.

Он не просто решил остановить Белый дом, но и советовал весной 2022 года разделить Украину, создав буферную зону между Россией и НАТО. "Тогда на него набросилась вся либеральная рать — и ему пришлось резко корректировать риторику. Хотя в итоге конфликт вполне может закончиться так, как предлагал Киссинджер", — напоминает политолог-американист Малек Дудаков.

Главный куратор цветных революций

Будучи советником президента США по национальной безопасности (в 1969–1975 годах) и государственным секретарём США (в 1973–1977 годах), Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США. Он был инициатором и исполнителем разрядки в отношениях США и Советского Союза и организовал "дружбу" США с КНР против СССР.

С его подачи США поддерживали хунты по всему миру и продолжают это делать. Киссинджера также связывают с такими неприглядными действиями Вашингтона, как американские бомбардировки Камбоджи, участие США в военном перевороте в Чили, поддержка США "грязной войны" в Аргентине и поддержка Соединёнными Штатами Пакистана в войне за независимость Бангладеш, в ходе которой Исламабад совершил один из крупнейших геноцидов в истории человечества.

В 2001 году Генри Киссинджер занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в СМИ, составленном чикагским федеральным судьёй Ричардом Познером. Киссинджер являлся первым человеком, награждённым премией Генриха фон Клейста Международной конференцией по политике безопасности в 2009 году. Также являлся доктором Дипломатической академии МИД России.

Карьера

Генри Киссинджер родился в баварском городе Фюрте 27 мая 1923 года в религиозной еврейской семье. При рождении он получил имя Хайнц Альфред Киссингер (которое в США было изменено на Генри Киссинджер). Отец — Луис Киссингер — был школьным учителем. Мать — Паула Штерн Киссингер — домохозяйкой.

Экс-госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым (слева направо) в здании МИД РФ. Москва, 2005 год. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

В 1938 году, спасаясь от преследования нацистов, семья эмигрировала в США, где поселилась в Нью-Йорке. Окончив среднюю школу, Киссинджер поступил в нью-йоркский Сити-колледж, где изучал бухгалтерский учёт. В 1943 году Киссинджер был призван в армию, не успев окончить учёбу. Во время службы Киссинджер участвовал в сражениях и вызывался на рискованные разведывательные задания во время Арденской операции.

В 1950 году Киссинджер окончил Гарвардский колледж, получив степень бакалавра искусств с уровнем отличия "с наибольшим почётом". После получения степени Киссинджер становится руководителем гарвардской Программы по оборонным исследованиям, консультировавшей высших лиц государства. В 1958 году его назначают помощником директора Центра международных отношений Гарвардского университета.

С 1960 года он — личный советник губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера. В 1968 году президент Ричард Никсон предложил Киссинджеру должность своего советника по национальной безопасности.

В 1977 году с приходом к власти президента США Джимми Картера Киссинджер получил отставку с поста государственного секретаря. Это, однако, не помешало зубру американской внешней политики сохранить своё политическое влияние на десятилетия. С конца 1970-х он занимал официальный пост в Центре стратегических и международных исследований Джорджтаунского университета, а в 1982 году основал консалтинговую фирму Kissinger Associates, вновь став ведущим консультантом для первых лиц американской политики — по сути, её серым кардиналом.

Предсказания перед смертью

За год до смерти 99-летний Киссинджер выпустил свою 19-ю книгу, которая называется "Лидерство: шесть уроков по мировой стратегии", в ней он как бы подводит итоги своей многолетней политической деятельности и высказывает опасения насчёт того, что мир сейчас находится на грани опасной утраты равновесия. "Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые мы частично сами создали, и мы не имеем никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", — говорит он.

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые мы частично сами создали, и мы не имеем никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", — говорит Генри Киссинджер. Фото © Getty Images / China News Service

Однако в возможности вторично провернуть трюк по разобщению России и Китая, как это сделал он сам же в 1970-е, убедив Китай "дружить с США против СССР", Киссинджер уже не уверен. "Сейчас уже нельзя сказать, что мы разобщим их и настроим друг против друга. Всё, что сейчас можно сделать, — не нагнетать напряжённость и создавать варианты, а для этого необходима какая-то основополагающая цель", — считает он.

Авторы Владимир Дюжий