Израиль – Палестина: Какое из государств получало большую поддержку СССР Оглавление СССР – Израиль: непростая история СССР и Палестина Конфликты между Израилем и Палестиной СССР и Сирия СССР и Египет Дипломатические баталии Как складывались отношения Советского Союза с Израилем и Палестиной, какие обиды и конфликты остались в истории и почему на сложные вопросы всегда следовал симметричный ответ СССР. 8013 8013 Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев и председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат во время беседы на территории Кремля. Обложка © ТАСС / Валентин Соболев

Когда в 1948 году Израиль провозгласил создание государства, Советский Союз стал первым, кто признал его. Это произошло 17 мая 1948 года. На заседаниях ООН СССР поддерживал евреев. Первым послом Израиля в СССР стала Голда Меир, гражданка США, активистка еврейских рабочих организаций.

СССР – Израиль: непростая история

Но тёплые отношения между странами продлились недолго. Если советское руководство надеялось, что новое государство будет ориентироваться на социализм, то прогадало: евреи стали ориентироваться на США. К тому же Израиль не устроило, что СССР отказал советским евреям в выезде на историческую родину.

В свою очередь члены ЦК КПСС были шокированы восторженным приёмом Голды Меир в Москве, который оказали ей земляки. Репрессии были ещё в разгаре, гремело "дело врачей", в газетах писали о шпионах, а тут вдруг граждане столицы восторженно принимают гражданку США и везут её в синагогу на праздник Йом-кипур. И это в стране, где атеизм был государственной идеологией.

Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, а вскоре после этого в полночь действие британского мандата прекратилось. Фото © Getty Images / Universal History Archive

Поэтому в 1951 году СССР воздержался при осуждении в ООН Египта, который не позволял проходить через Суэцкий канал судам, следующим в Израиль. Тем не менее в 1953 году в Иерусалиме появилось советское посольство.

Со своей стороны израильтяне быстро забыли о роли СССР в освобождении Европы от нацистов. Радикально настроенная молодёжь была недовольна тем, что Страна Советов не отпускает евреев на родину. Никого не смущал тот факт, что в СССР вообще никого не выпускали за границу, выехать могли единицы. И в феврале 1953 года радикалы из "Црифинского подполья" совершили теракт — взорвали возле советского посольства бомбу. К счастью, погибших не было, хотя здание сильно пострадало. О том, что советским дипломатам с самого начала было неуютно в Израиле, говорит тот факт, что сразу после взрыва дипломаты отсиживались внутри здания, пока не получили инструкции из Москвы. После произошедшего Кремль разорвал дипотношения с Израилем, но они были восстановлены после смерти Сталина, а в 1967 году снова разорваны.

Бывший премьер-министр Израиля Голда Меир. Фото © ТАСС / AP / Anonymous

В отличие от Израиля, арабские страны старались сохранять отношения с СССР, рассчитывая на поддержку. Арабы остались в выгоде: Советский Союз действительно поддерживал их с 1956 года до 1989-го. Так на Ближнем Востоке началась холодная война. Арабы оказались в "антиимпериалистическом блоке", а Израиль взял курс на империалистов — США.

СССР и Палестина

О том, что СССР якобы сразу же перешёл к поддержке Палестины после ухудшения отношений с Израилем, информации много, но вся она из сомнительных источников. Якобы помощь эта выражалась в поставках оружия для военных Организации освобождения Палестины (много позже из этой организации выйдет "Хезболла"), а также в подготовке военных кадров. Якобы полторы тысячи палестинских арабов прошли обучение в военных учебных заведениях на территории СССР. Якобы в 1974 году представители Народного фронта освобождения Палестины даже приезжали в Москву, чуть ли не к генсеку ЦК КПСС Брежневу, где были достигнуты предварительные соглашения о поддержке движения. При этом палестинцы обязывались активизировать действия против израильских и американских военных и промышленных объектов, а советские спецслужбы собирались снабжать их оружием.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев беседует в Кремле с председателем исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов

Насколько это соответствует действительности, сказать сложно. При необходимости проще было поставить оружие через арабские страны, чем действовать напрямую. Но, скорее всего, всё это выдумки, позволяющие лишний раз обвинить советское руководство.

Конфликты между Израилем и Палестиной

В отличие от остального мира, в Израиле холодная война быстро перешла в горячую фазу. Для арабов Палестина навсегда осталась частью Сирии. За 50 лет там произошли: война Израиля и Палестины (длилась два года и закончилась оккупацией Западного Иерусалима Израилем), Суэцкий кризис 1956 года, Шестидневная война 1967 года, Война на истощение (1967–1970), когда Израиль захватил Синайский полуостров, а Египет решил его вернуть. Война Судного дня 1973 года, когда коалиция арабских государств — Сирия, Египет, Иордания и Иран — пыталась вернуть территории, ранее захваченные Израилем.

Израильский солдат наблюдает за пленными палестинцами во время Суэцкого кризиса, 1956 год. Фото © Getty Images / Hulton Deutsch

В 1975 году не без участия Израиля и США началась долгая Гражданская война в Ливане между мусульманскими и христианскими диаспорами. Дело осложнилось вмешательством Сирии и Ливанской войной — вторжением в Ливан Израиля в 1982 году.

Это самые крупные конфликты. На самом деле военные действия шли всегда: арабы взрывали евреев в кибуцах, евреи в ответ обстреливали арабов ракетами. Жестокость была взаимной: например, в 1960 году в ответ на обстрел кибуца Тель-Кацир 1-я пехотная бригада "Голани" армии Израиля уничтожила деревню Талафик. При этом территории, занятые арабами в Израиле, всё время сокращались, а Израиль, пользуясь поддержкой Запада и воюя в союзе с войсками США, Британии и Франции, продолжал вести такую политику.

СССР и Сирия

После провалов призвать Израиль и Палестину к переговорам СССР перешёл к поддержке арабских стран оружием, деньгами и армией. В 1956 году по приглашению президента Шукри аль-Куатли в Сирию были направлены советские военные специалисты.

Они обучали сирийцев, строили военные объекты на территории страны и принимали участие в военных действиях. В начале 1980-х годов контингент был увеличен до восьми тысяч человек. Но первая группа была невелика (160 специалистов). Она выехала в Сирию вместе с первой партией советского оружия: сирийцев следовало научить им пользоваться. Только в 1950-х годах в Сирию через Чехословакию было поставлено вооружения на 18 миллионов долларов. Это были танки Т-34, самоходки Су-100, БТР-152, 122-миллиметровые гаубицы, 25 боевых истребителей МиГ-15 и боеприпасы.

Сирия.1 мая 1988 года. Торжественный пуск первой очереди крупнейшей на Ближнем Востоке водонасосной станции, сооружённой при экономическом и техническом содействии СССР. Фото © ТАСС / А. Желтов

Советский Союз был не единственной страной, которая посылала своих военных бороться с Израилем. В Войне Судного дня принимали участие воинские части Кувейта, Марокко, Кубы и даже Ирана. В 1973 году в Сирию была переброшена эскадрилья радиоэлектронной борьбы из Шяуляя (Литовская ССР). Она обеспечивала поддержку арабской авиации. В мирное время наши военные занимались ремонтом техники, обслуживали радиолокационные установки.

Это, впрочем, особых успехов Сирии не принесло: в 1981 году Израиль оккупировал Голанские высоты, спорную территорию на границе с Сирией.

СССР и Египет

Египет был ещё одной страной, которая пользовалась помощью Страны Советов. Доходило до того, что при поражении египетских войск на улицах Каира слышались крики: "Россия! Почему не спасаешь египтян?" Здесь у Советского Союза был свой резон: нашему флоту для прикрытия страны с юга нужны были порты Египта.

СССР. Подготовка бомбардировщика Ил-28 к полёту. Фото © ТАСС / Николай Рахманов, Валентин Мастюков

В 1970-х годах контингент советских войск в Египте доходил до 20 тысяч человек. Но прямая военная помощь началась гораздо раньше, в 1950-х годах, когда через Чехословакию было поставлено вооружения на 250 миллионов долларов. В это время Египет был практически безоружен перед Израилем. У него было всего 500 старых танков против 650 современных танков Израиля. Ситуацию следовало исправить, и СССР поставил египтянам 230 танков,120 истребителей МиГ-15, 50 бомбардировщиков Ил-28, 200 БТР, 100 самоходок, 150 орудий, две подлодки и 100 грузовиков (ЗИС). Позже были поставлены истребители МиГ-17Ф.

Несмотря на помощь, боеспособность египтян оставляла желать лучшего. Один из дипломатов вспоминал, что однажды с товарищами встретил на дороге египетского танкиста, который ругал русских за то, что делают плохие танки. Оказывается, он поехал на боевой машине по своим делам и танк сломался. К счастью, в автомобиле были ветераны Великой Отечественной: они засучили рукава и выяснили, что в танке кончилось горючее. Поэтому немудрено, что во время Суэцкого кризиса все истребители были уничтожены Израилем прямо на аэродромах.

В 1957 году СССР одобрил Египту кредит в 700 миллионов рублей на покупку "оборудования". Египтянам были поставлены РЛС, миноносцы, торпедные катера, подлодки, гаубицы, зенитные орудия, бэтээры, самолёты Ил-28, автомобили и другое вооружение. А во время Шестидневной войны наши военные перебросили в Северную Африку эскадрилью бомбардировщиков Ту-16, 100 истребителей МиГ-19, 60 "сушек" и 20 бомбардировщиков Ил-28.

В 1970 году для безопасности воздушного пространства в Египет были переброшены два дивизиона советских зенитчиков и полки истребительной авиации. Основу группировки составили особая зенитно-ракетная дивизия, вооружённая комплексами С-125 "Печора" ("Нева"), ЗСУ-23-4 "Шилка", ПЗРК "Стрела-2". Эта операция получила название "Кавказ" и проводилась скрытно, однако американские журналисты почти сразу стали писать о присутствии в регионе советских войск, а израильское радио начало вещание на русском языке специально для советских солдат.

Дипломатические баталии

Разумеется, помощь арабским странам оружием и армией не ограничивалась. В случае боестолкновений в ход шла и дипломатия — из Кремля сразу же рассылались ноты протеста и требования остановить боевые действия. А в ООН со стороны СССР накладывалось вето на невыгодные для арабов резолюции.

Каир. Май 1971 года. Президент ОАР Анвар Садат и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный (справа налево) во время беседы во дворце Куббе. Фото © ТАСС / Алексей Стужин

Однако со временем арабы всё чаще смотрели на Запад. В начале 1970-х годов, польстившись на обещания американцев вернуть им Синай, от СССР отвернулись египтяне и советские военные покинули страну. Это привело к Войне Судного дня, которая была остановлена лишь переброской на юг семи десантных дивизий и возобновлением военной помощи Каиру. Тем не менее договор о дружбе и сотрудничестве между Египтом и СССР был расторгнут в одностороннем порядке президентом Садатом в 1976 году. А в 1981 году Садат уже отправлял военную помощь моджахедам в Афганистан.

Израильтяне же не упускали возможности обвинить Москву во всех смертных грехах. Например, та же Голда Меир в интервью журналисту газеты The New York Times однажды заявила, что "Москва несёт такую же ответственность за войну, что и арабы, а может быть, и бо́льшую". Поэтому немудрено, что дипломатические отношения СССР с Израилем были разорваны ещё в 1967-м и восстановлены только в 1991 году.

Авторы Майя Новик