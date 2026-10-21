Рубио: Уиткофф представит Путину результаты встречи с Зеленским

Специальный посланник Соединённых Штатов Стив Уиткофф планирует ознакомить Москву с результатами своей беседы с Владимиром Зеленским. Об этом проинформировал глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что консультации в столице скандинавской страны не принесли никаких сюрпризов. Диалог носил конструктивный характер, однако стороны обошлись без сенсаций.

«Насколько я понял, встреча прошла положительно, но ничего неожиданного, и теперь он, с этими идеями, сможет поехать в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной. Посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса», — сообщил Рубио прессе во время рабочей поездки в Индию.

В северной столице представитель Белого дома намерен обсудить полученные тезисы. Дипломаты рассчитывают выяснить, удастся ли продвинуться в дальнейших консультациях с участием Кремля.

Накануне американский представитель провёл переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Норвегии. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединился к переговорам в онлайн-формате. На встрече в Осло США, Украина и Европа выработали согласованную позицию по дальнейшим шагам по урегулированию конфликта и взаимодействию с Россией.

Тем временем Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского добиваться завершения украинского конфликта, предупредив о возможных тяжёлых последствиях. По его словам, украинское руководство должно проявить заинтересованность в прекращении боевых действий. При этом глава Белого дома не пояснил, какие именно последствия могут наступить в случае отказа Киева от мирного урегулирования. Ранее президент США также выражал недовольство действиями экс-комика и утверждал, что Украина могла заключить соглашение раньше и на более выгодных условиях. Кроме того, американский лидер допускал возможность передачи полномочий по ведению переговоров другому представителю украинской стороны.