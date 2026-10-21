Самолёт, на борту которого находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибыл в Санкт-Петербург из Осло. У трапа американского представителя встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа прибыл в Санкт-Петербург. Видео © Telegram / SHOT

Накануне американский представитель провёл переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Норвегии. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединился к переговорам в онлайн-формате. На встрече в Осло США, Украина и Европа выработали согласованную позицию по дальнейшим шагам по урегулированию конфликта и взаимодействию с Россией.

Уиткофф намерен предложить Путину провести трёхстороннюю встречу с Трампом и Зеленским для обсуждения урегулирования на Украине.

Тем временем Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского добиваться завершения украинского конфликта, предупредив о возможных тяжёлых последствиях. По его словам, украинское руководство должно проявить заинтересованность в прекращении боевых действий. При этом глава Белого дома не пояснил, какие именно последствия могут наступить в случае отказа Киева от мирного урегулирования. Ранее президент США также выражал недовольство действиями экс-комика и утверждал, что Украина могла заключить соглашение раньше и на более выгодных условиях. Кроме того, американский лидер допускал возможность передачи полномочий по ведению переговоров другому представителю украинской стороны.