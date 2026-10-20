«Могут сделать это другим путём»: Трамп высказался о личной встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп считает, что российски лидер Владимир Путин и главарь киевского руководства Владимир Зеленский могут достичь договорённостей по урегулированию конфликта без личной встречи. Об этом республиканец сказал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о необходимости прямых переговоров двух лидеров и подписания ими соглашения.

«Им не обязательно быть в одной комнате. Я думаю, они могут сделать это другим путём», — заявил хозяин Белого дома.

Российская сторона ранее допускала возможность встречи Путина и Зеленского в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что соответствующая позиция Кремля известна, а экс-комику в случае приезда будут обеспечены гарантии безопасности.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен предложить Владимиру Путину провести трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Американский представитель может выступить с такой инициативой во время запланированного на среду, 21 октября, визита в Россию. Предполагается, что главной темой переговоров трёх лидеров станет поиск условий урегулирования украинского конфликта. При этом сам Уиткофф пока публично не подтверждал намерение предложить подобный формат Москве.