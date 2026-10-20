Трамп высказался о стремлении России к миру на Украине

«Я считаю, происходит то, что Россия хотела бы, чтобы это было сделано», — сказал республиканец, отвечая на вопросы об урегулировании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к экономическим сделкам с США, но не намерена ради них идти на уступки. Он также призвал не переоценивать решение Дональда Трампа отказаться от применения санкционного закона. Лавров напомнил, что в США каждый новый президент может пересмотреть политику своего предшественника. Кроме того, Москва располагает информацией о том, как Белый дом ведёт дела с его соседями и партнёрами в Африке и Латинской Америке. Поэтому никаких чудес от отношений с Вашингтоном российская сторона не ожидает.