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Опубликовано 20 октября, 22:07

Трамп высказался о стремлении России к миру на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия хотела бы добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

«Я считаю, происходит то, что Россия хотела бы, чтобы это было сделано», — сказал республиканец, отвечая на вопросы об урегулировании.

Ранее американский лидер неоднократно высказывался о необходимости завершить конфликт на Украине.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к экономическим сделкам с США, но не намерена ради них идти на уступки. Он также призвал не переоценивать решение Дональда Трампа отказаться от применения санкционного закона. Лавров напомнил, что в США каждый новый президент может пересмотреть политику своего предшественника. Кроме того, Москва располагает информацией о том, как Белый дом ведёт дела с его соседями и партнёрами в Африке и Латинской Америке. Поэтому никаких чудес от отношений с Вашингтоном российская сторона не ожидает.

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Алена Пенчугина
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