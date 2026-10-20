Сделки — да, уступки — нет: Лавров обозначил красные линии для США

Россия готова к экономическим сделкам с США, но не намерена ради них идти на уступки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.

«Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали и пытались нам что-то «организовать». Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас «вывезет» во всех мировых делах», — сказал он.

Лавров также призвал не переоценивать решение Дональда Трампа отказаться от применения санкционного закона. Он напомнил, что в США каждый новый президент может пересмотреть политику своего предшественника. Кроме того, Москва располагает информацией о том, как Белый дом ведёт дела с его соседями и партнёрами в Африке и Латинской Америке. Поэтому никаких чудес от отношений с Вашингтоном российская сторона не ожидает.

В качестве примера глава МИД привёл недавние слова министра финансов США Скотта Бессента о договорённости по дизельному топливу. Американский чиновник тогда пояснил, что сделка стала лишь исключением из санкционного режима, который продолжает действовать. По оценке Лаврова, Соединённые Штаты остаются соперником и противником России, не готовым к честной конкуренции.

Ранее Life.ru сообщал, что США отказались полностью снимать санкции с России даже после договорённостей о поставках дизельного топлива. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал, что Москва поднимала вопрос об отмене ограничений для отечественных компаний во время визита в Вашингтон. Однако американская сторона сочла такой шаг сложным и пока не согласилась на него. При этом переговоры по различным направлениям продолжаются.