Россия готова восстановить отношения с любыми странами, которые настроены на честное сотрудничество. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.

Министр напомнил, что Владимир Путин ещё вскоре после начала СВО говорил об открытости Москвы к возобновлению международных контактов. При этом глава ведомства обратил внимание, что до ухудшения связей с Евросоюзом у РФ действовали одни из самых развитых механизмов взаимодействия среди всех партнёров объединения.

«Мы не будем поступать как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в 3-4 раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», — подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад навсегда утратил возможность единолично определять правила мировой политики. Выступая перед выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу, глава МИД описал масштабную трансформацию, которая затрагивает не только межгосударственные отношения, но и глобальную экономику с финансовой системой. По его словам, прежняя модель западного доминирования уходит в прошлое.