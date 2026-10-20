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Регион
Опубликовано 20 октября, 20:25

Россия готова восстановить связи с честными партнёрами, заявил Лавров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия готова восстановить отношения с любыми странами, которые настроены на честное сотрудничество. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.

Министр напомнил, что Владимир Путин ещё вскоре после начала СВО говорил об открытости Москвы к возобновлению международных контактов. При этом глава ведомства обратил внимание, что до ухудшения связей с Евросоюзом у РФ действовали одни из самых развитых механизмов взаимодействия среди всех партнёров объединения.

«Мы не будем поступать как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в 3-4 раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», — подчеркнул Лавров.

Лавров заявил, что Киев и Европа явно не готовы к переговорам по Украине
Лавров заявил, что Киев и Европа явно не готовы к переговорам по Украине

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад навсегда утратил возможность единолично определять правила мировой политики. Выступая перед выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу, глава МИД описал масштабную трансформацию, которая затрагивает не только межгосударственные отношения, но и глобальную экономику с финансовой системой. По его словам, прежняя модель западного доминирования уходит в прошлое.

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Юлия Сафиулина
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