Запад уже никогда не сможет играть ведущую роль в международных делах и единолично определять правила мировой политики. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.

По словам главы российского МИД, мир переживает масштабную трансформацию, которая затрагивает не только политические отношения между государствами, но также глобальную экономику и финансовую систему. Лавров считает, что прежняя модель западного доминирования уходит в прошлое.

«Сейчас, когда мир развернулся в другую сторону, исторический процесс объективно делает экономику, политику и мировые финансы совершенно другими. Запад уже никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку», — заявил министр.

Лавров также обвинил западные государства в попытках сохранить прежнее влияние с помощью рискованных внешнеполитических действий. В качестве примера он привёл события в Венесуэле, связанные с Николасом Мадуро, а также поддержку Украины со стороны европейских стран.

По словам министра, западные правительства превратили Киев в инструмент противостояния с Россией. Он заявил, что европейские политики уже открыто говорят о роли Украины в конфликте между Россией и Западом.

Глава МИД подчеркнул, что изменения международного порядка, по его оценке, носят объективный характер. Он убеждён, что экономические и политические центры влияния продолжат смещаться, а западные страны не смогут вернуть себе прежнее положение единственного определяющего игрока.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Лавров спрогнозировал длительный переход мира к многополярному устройству. По словам министра, формирование новой системы международных отношений может занять целую эпоху, поэтому нынешнее поколение не обязательно увидит её окончательное устройство.