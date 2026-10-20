Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 21:40

Politico: Уиткофф предложит Путину встречу с Трампом и Зеленским

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен предложить Владимиру Путину провести трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По информации Politico, американский представитель может выступить с такой инициативой во время запланированного на среду, 21 октября, визита в Россию.

Предполагается, что главной темой переговоров трёх лидеров станет поиск условий урегулирования украинского конфликта. При этом сам Уиткофф пока публично не подтверждал намерение предложить подобный формат Москве.

Американский спецпосланник направится в Россию после консультаций с украинской и европейской сторонами в Осло. Участники переговоров обсуждали дальнейшие дипломатические шаги, а премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал состоявшийся разговор конструктивным.

Зеленский выступил за взаимный отказ от атак на чувствительные объекты энергетики
Зеленский выступил за взаимный отказ от атак на чувствительные объекты энергетики

О возможности личной встречи Путина и Зеленского в последние месяцы неоднократно говорили представители обеих сторон. Как сообщал Life.ru, 23 сентября Дмитрий Песков напомнил, что российский президент готов принять украинского лидера в Москве и обеспечить ему безопасность. Зеленский ранее предлагал провести переговоры на международной площадке, в том числе во время саммита G20 в США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar