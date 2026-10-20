Politico: Уиткофф предложит Путину встречу с Трампом и Зеленским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен предложить Владимиру Путину провести трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По информации Politico, американский представитель может выступить с такой инициативой во время запланированного на среду, 21 октября, визита в Россию.

Предполагается, что главной темой переговоров трёх лидеров станет поиск условий урегулирования украинского конфликта. При этом сам Уиткофф пока публично не подтверждал намерение предложить подобный формат Москве.

Американский спецпосланник направится в Россию после консультаций с украинской и европейской сторонами в Осло. Участники переговоров обсуждали дальнейшие дипломатические шаги, а премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал состоявшийся разговор конструктивным.

О возможности личной встречи Путина и Зеленского в последние месяцы неоднократно говорили представители обеих сторон. Как сообщал Life.ru, 23 сентября Дмитрий Песков напомнил, что российский президент готов принять украинского лидера в Москве и обеспечить ему безопасность. Зеленский ранее предлагал провести переговоры на международной площадке, в том числе во время саммита G20 в США.