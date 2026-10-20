Зеленский выступил за взаимный отказ от атак на чувствительные объекты энергетики

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по «чувствительным объектам» российской энергетической инфраструктуры при условии аналогичного отказа Москвы от атак на украинские энергообъекты. С таким предложением он выступил на пресс-конференции в Осло.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает на взаимные обязательства сторон. Таким образом, украинская сторона вновь подняла вопрос о возможном энергетическом перемирии.

Кроме того, Зеленский предложил перейти к трёхсторонним переговорам на уровне лидеров. Он сообщил, что Украина подготовила конкретные предложения по урегулированию конфликта и рассчитывает передать их российской стороне уже 21 октября.

Заявление прозвучало после переговоров украинской делегации со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в норвежской столице. При этом сам Уиткофф в пресс-конференции не участвовал. Вместе с Зеленским перед журналистами выступили премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее в Кремле заявляли, что рассчитывают в ближайшее время организовать встречу президента России Владимира Путина с представителями США. Предполагается, что американская сторона сможет ознакомить Москву с результатами консультаций с Киевом и европейскими партнёрами.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский выдвинул условие для отказа от ударов по российским энергообъектам. Ещё 21 сентября он заявлял о готовности Киева к ответным шагам при условии прекращения российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.