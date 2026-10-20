WP: Трамп может принудить Киев к мирному соглашению уже к декабрю

Президент США Дональд Трамп может попытаться добиться согласия Украины на мирное соглашение с Россией уже к декабрю, до предполагаемой встречи с Владимиром Путиным на саммите G20. Такое мнение высказал эксперт Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс в беседе с The Washington Post.

По оценке аналитика, последние решения американской администрации могут быть связаны не столько с вопросами поставок российского дизельного топлива, сколько со стремлением Белого дома ускорить урегулирование украинского конфликта.

Вайс предполагает, что Трамп рассчитывает склонить Киев к политическому решению в преддверии декабрьского саммита «Большой двадцатки». Возможная встреча президентов России и США могла бы стать важным этапом этого дипломатического процесса.

При этом Вашингтон в последнее время предпринял несколько шагов, вызвавших обеспокоенность украинской стороны. Как пишет The Washington Post, администрация Трампа приостановила введение новых антироссийских санкций и задержала согласование передачи Украине американских ракет-перехватчиков Patriot.

Кроме того, американский лидер публично раскритиковал Владимира Зеленского и заявил о необходимости смены руководства Украины. Эти высказывания прозвучали на фоне обострения разногласий между Вашингтоном и Киевом.

По мнению Вайса, совокупность подобных решений может свидетельствовать о стремлении Трампа усилить давление на украинские власти и добиться согласия на переговорное урегулирование в сжатые сроки.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп всё активнее стремится к нормализации отношений с Россией, даже на фоне разногласий с Киевом. По данным The New York Times, американский президент усилил критику Зеленского, одновременно предпринимая шаги к восстановлению сотрудничества с Москвой.