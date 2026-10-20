Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 22:41

Трамп призвал Зеленского завершить конфликт, пока не стало хуже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп предупредил Украину и главаря киевского руководства Владимира Зеленского о возможных негативных последствиях в случае отказа от урегулирования конфликта. Американский лидер призвал Киев добиваться прекращения боевых действий. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Украина должна стремиться к прекращению этой войны. Зеленский должен стремиться к прекращению этой войны, и если он этого не хочет, то, по-моему, это приведёт к очень плохим последствиям», — подчеркнул президент США.

Трамп не уточнил, какие именно последствия ожидают украинскую сторону. При этом он вновь дал понять, что считает завершение конфликта необходимым и ждёт от Зеленского шагов в этом направлении.

Ранее американский президент также выражал недовольство действиями украинского руководства. Он заявлял, что Киев мог договориться о прекращении боевых действий раньше и на более выгодных условиях. Кроме того, Трамп предложил поручить ведение переговоров от имени Украины другому представителю вместо Зеленского.

WP: Трамп может принудить Киев к мирному соглашению уже к декабрю
WP: Трамп может принудить Киев к мирному соглашению уже к декабрю

Ранее Дональд Трамп высказался о желании России добиться мирного урегулирования на Украине. Во время общения с журналистами в Белом доме американский президент сообщил, что Москва заинтересована в завершении конфликта. Глава Белого дома и прежде неоднократно призывал к прекращению боевых действий, называя дипломатическое урегулирование одной из целей своей администрации.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar