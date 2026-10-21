Песков: Без участия Киева урегулировать украинский конфликт невозможно

Полностью урегулировать украинский конфликт без участия представителей Киева невозможно. Украинская сторона в любом случае должна будет принять ответственное решение, необходимое для завершения противостояния. Об этом журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа о возможности достичь мира без Владимира Зеленского.

Песков прокомментировал слова Трампа о том, что завершение украинского конфликта возможно и без участия Зеленского. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Конечно, полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно. Поэтому кто-то должен в Киеве принять ответственное решение. Это обязательно», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Трамп допустил урегулирование конфликта без Зеленского. Американский президент выразил уверенность, что мирное соглашение в итоге будет достигнуто, однако нынешний украинский лидер, по его мнению, не заинтересован в завершении боевых действий.

Напомним, что 20 октября в Осло прошли переговоры Зеленского со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. К консультациям также присоединились представители европейских стран. Стороны обсуждали возможные условия мирного соглашения и гарантии безопасности для Украины.