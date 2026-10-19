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Опубликовано 19 октября, 12:42

Зеленский собрался провести выборы только через полгода после окончания СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Президентские выборы на Украине могут состояться спустя шесть месяцев после завершения вооружённого конфликта. Такой срок назвал Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News, допустив при этом возможность провести голосование значительно раньше.

По его словам, полгода потребуется для изменения законодательства и подготовки необходимой инфраструктуры. Однако при согласии России на полное прекращение огня Киев готов попытаться организовать избирательный процесс всего за 60 дней. За это время власти намерены внести необходимые правовые поправки и создать условия для безопасного волеизъявления граждан.

Зеленский также допустил собственное участие в предстоящей президентской гонке. Он пояснил, что готов вновь претендовать на высший государственный пост, если голосование состоится до окончания боевых действий.

Трамп призвал провести выборы на Украине и вновь раскритиковал Зеленского
Трамп призвал провести выборы на Украине и вновь раскритиковал Зеленского

Ранее Life.ru рассказывал, что Кремль отверг предложение Зеленского о двухмесячном перемирии ради проведения выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва заинтересована в полноценном и долгосрочном урегулировании, а не во временной остановке боевых действий. Представитель Кремля также напомнил о последовательной позиции российской стороны по этому вопросу.

Больше новостей о международных переговорах, политических решениях и ситуации на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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