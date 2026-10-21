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Регион
Опубликовано 21 октября, 07:35

Axios: Переговоры США, Украины, Норвегии и Финляндии прошли продуктивно

Обложка © X / Jorge Liboreiro

Обложка © X / Jorge Liboreiro

Переговоры представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии прошли «очень продуктивно и конструктивно». Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Украина представила новые идеи и предложения, которые участники встречи подробно обсудили. Стороны также добились значимого прогресса в согласовании подхода к взаимодействию с Россией и дальнейшему продвижению дипломатического процесса.

В среду Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным. Джаред Кушнер примет участие в переговорах дистанционно. Как уточнил представитель США, Вашингтон намерен обсудить с российской стороной предложения, согласованные с Украиной и европейскими партнёрами, и подготовить почву для прямых трёхсторонних и более широких многосторонних переговоров.

Во вторник в Осло участники рассмотрели элементы возможного мирного урегулирования, включая долгосрочные гарантии безопасности для Украины, план послевоенного экономического развития страны и более широкую европейскую архитектуру безопасности.

Самолёт Уиткоффа вылетел из Осло в Санкт-Петербург
Самолёт Уиткоффа вылетел из Осло в Санкт-Петербург

Ранее президент Финляндии Александер Стубб увёл главаря киевского руководства Владимира Зеленского от журналистов, не дав ему ответить на вопросы после встречи в Осло. Финский лидер предложил экс-комику следовать за ним и обещал защитить его от внимания прессы.

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Тимур Хингеев
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