Axios: Переговоры США, Украины, Норвегии и Финляндии прошли продуктивно

Переговоры представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии прошли «очень продуктивно и конструктивно». Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Украина представила новые идеи и предложения, которые участники встречи подробно обсудили. Стороны также добились значимого прогресса в согласовании подхода к взаимодействию с Россией и дальнейшему продвижению дипломатического процесса.

В среду Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным. Джаред Кушнер примет участие в переговорах дистанционно. Как уточнил представитель США, Вашингтон намерен обсудить с российской стороной предложения, согласованные с Украиной и европейскими партнёрами, и подготовить почву для прямых трёхсторонних и более широких многосторонних переговоров.

Во вторник в Осло участники рассмотрели элементы возможного мирного урегулирования, включая долгосрочные гарантии безопасности для Украины, план послевоенного экономического развития страны и более широкую европейскую архитектуру безопасности.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб увёл главаря киевского руководства Владимира Зеленского от журналистов, не дав ему ответить на вопросы после встречи в Осло. Финский лидер предложил экс-комику следовать за ним и обещал защитить его от внимания прессы.