Стубб увёл Зеленского от журналистов в Осло со словами «мы защитим тебя»

Президент Финляндии Александер Стубб увёл главаря киевского руководства Владимира Зеленского от журналистов, не дав ему ответить на вопросы после встречи в Осло. На опубликованной YouTube-каналом DRM News видеозаписи видно, как финский лидер предлагает экс-комику следовать за ним и обещает защитить его от внимания прессы.

«Мы не оставим тебя одного, мы защитим тебя, так что иди сюда», — сказал Стубб.

Встреча прошла в столице Норвегии. В ней участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и украинская делегация во главе с Зеленским.

Ранее Александр Стубб заявил, что участникам переговоров в Осло удалось согласовать некоторые элементы возможного мирного урегулирования украинского конфликта. Эти предложения уже 21 октября представят российской стороне в Санкт-Петербурге. По словам Стубба, участники встречи в Осло обсудили вопросы безопасности и экономики, а также возможные механизмы прекращения боевых действий.