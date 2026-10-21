Самолёт Уиткоффа вылетел из Осло в Санкт-Петербург

Самолёт спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вылетел из Осло в Санкт-Петербург, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Американский посредник планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование украинского конфликта.

Ранее Уиткофф общался в Осло с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединился к переговорам в онлайн-формате.

Москва не ожидает чуда от Вашингтона, США останутся для России в лучшем случае конкурентами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече в Осло США, Украина и Европа выработали согласованную позицию по дальнейшим шагам по урегулированию конфликта и взаимодействию с Россией.

Уиткофф намерен предложить Путину провести трёхстороннюю встречу с Трампом и Зеленским для обсуждения урегулирования на Украине.