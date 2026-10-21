Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 07:22

Самолёт Уиткоффа вылетел из Осло в Санкт-Петербург

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Самолёт спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вылетел из Осло в Санкт-Петербург, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Американский посредник планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование украинского конфликта.

Ранее Уиткофф общался в Осло с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединился к переговорам в онлайн-формате.

Москва не ожидает чуда от Вашингтона, США останутся для России в лучшем случае конкурентами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече в Осло США, Украина и Европа выработали согласованную позицию по дальнейшим шагам по урегулированию конфликта и взаимодействию с Россией.

Уиткофф намерен предложить Путину провести трёхстороннюю встречу с Трампом и Зеленским для обсуждения урегулирования на Украине.

«Могут сделать это другим путём»: Трамп высказался о личной встрече Путина и Зеленского
«Могут сделать это другим путём»: Трамп высказался о личной встрече Путина и Зеленского

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar