Самолёт Уиткоффа вылетел из Осло в Санкт-Петербург
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Самолёт спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вылетел из Осло в Санкт-Петербург, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Американский посредник планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование украинского конфликта.
Ранее Уиткофф общался в Осло с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединился к переговорам в онлайн-формате.
Москва не ожидает чуда от Вашингтона, США останутся для России в лучшем случае конкурентами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На встрече в Осло США, Украина и Европа выработали согласованную позицию по дальнейшим шагам по урегулированию конфликта и взаимодействию с Россией.
Уиткофф намерен предложить Путину провести трёхстороннюю встречу с Трампом и Зеленским для обсуждения урегулирования на Украине.
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