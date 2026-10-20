Лавров заявил, что Россия не ждёт чуда от отношений с США

Россия не ждёт чудес от администрации Дональда Трампа и рассматривает США в лучшем случае как конкурента, а как минимум — как противника. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Министр призвал оценивать американскую политику не по отдельным решениям Белого дома, а по реальным действиям Вашингтона. В частности, он обратил внимание на заявления главы Минфина США Скотта Бессента и заместителя министра обороны Элбриджа Колби, а также на методы работы американцев с партнёрами России в Африке и Латинской Америке.

«Никакого чуда мы не ожидаем. Надо исходить из того, что это наши в лучшем случае конкуренты и как минимум противники. Они к честной конкуренции не готовы», — подчеркнул Лавров.

В качестве примера глава МИД привёл тарифную политику США, которая, по его оценке, разрушает сложившиеся правила международной торговли. Он раскритиковал Вашингтон за использование экономических ограничений и пошлин в качестве инструмента давления на другие государства.

Отдельно Лавров остановился на санкционном законе имени Линдси Грэма*. Документ позволяет вводить пошлины до 500% на российские товары и до 100% на товары крупнейших покупателей российских нефти и газа. При этом президент США Дональд Трамп 16 октября приостановил применение предусмотренных законом ограничений, сославшись на национальные интересы страны.

По мнению министра, решение американского лидера не стоит воспринимать как окончательный отказ от санкционного давления. Лавров считает, что Вашингтон временно отложил жёсткие меры из-за ситуации на мировом энергетическом рынке и приближающихся выборов в Конгресс США.

«У нас некоторые «устроили аплодисменты» — якобы Дональд Трамп отказался исполнять этот закон. Но он не отказался его выполнять», — напомнил глава российской дипломатии.

Как пояснил Лавров, американскому президенту сейчас невыгодно провоцировать новый энергетический кризис. Поэтому Вашингтон допускает поставки российского дизельного топлива, несмотря на сохраняющиеся политические разногласия с Москвой.

Министр также предупредил, что санкционный закон не имеет установленного срока окончания действия. Даже если нынешняя администрация решит не применять предусмотренные им ограничения, следующий президент США сможет пересмотреть эту позицию.

«И не надо восхищаться по поводу того, что Дональд Трамп решил сейчас его не применять под свои конъюнктурные, домашние интересы. Придёт другой президент, кто знает, как он будет себя вести», — заключил Лавров.

Между тем заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал закон Грэма* системным антироссийским актом, рассчитанным на десятилетия. Политик сравнил его с поправкой Джексона — Вэника, которая ограничивала торговлю с СССР, а затем с Россией, почти 40 лет. Кроме того, Медведев заявил, что отношения Москвы и Вашингтона испорчены на десятилетия вперёд, а смена американских президентов сама по себе не устранит накопившиеся противоречия.

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