Медведев назвал закон Грэма* системным русофобским актом

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал американский закон о санкциях против РФ, известный как «закон Грэма*», системным русофобским актом, рассчитанным на десятилетия. Свою оценку политик опубликовал в мессенджере Max.

«Закон террориста Грэма* — это системный русофобский акт американских элит, рассчитанный на десятилетия. Вполне вероятно, что наши внуки будут жить в условиях его применения, как это было с пресловутым законом Джексона — Вэника, который действовал почти 40 лет», — написал Медведев.

Закон, названный в честь американского сенатора Линдси Грэма*, Дональд Трамп подписал 18 сентября. Документ предусматривает ограничения против российского энергетического и оборонного секторов, а также дополнительные пошлины на импорт. В частности, ставки на товары из России могут достигать 500%, а на продукцию крупнейших покупателей российской нефти и газа — 100%.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё на этапе принятия документа в Конгрессе Кремль назвал санкционную инициативу недружественным шагом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что Москва внимательно следит за прохождением законопроекта. Однако 16 октября Трамп приостановил применение предусмотренных им санкций и пошлин, объяснив решение национальными интересами США. При этом возможность задействовать ограничения в дальнейшем сохранилась.

На этот шаг отреагировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, назвавший решение Вашингтона историческим. По его мнению, отказ от немедленного введения новых рестрикций открывает возможности для восстановления экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона. В то же время Владимир Зеленский раскритиковал действия Трампа, посчитав, что Белый дом отказался от важного инструмента давления на Россию.

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