Медведев заявил, что отношения России и США испорчены на десятилетия вперёд

Отношения России и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперёд, а две страны были и останутся системными противниками. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя американский санкционный закон имени Линдси Грэма*. Свою позицию политик изложил в мессенджере Max.

«Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза уже назвал закон Грэма* системным русофобским актом американских элит. По его мнению, предусмотренные документом ограничения могут сохраняться на протяжении нескольких поколений, как это было с поправкой Джексона — Вэника, которая действовала в отношении СССР, а затем России почти 40 лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в сентябре американские демократы выражали обеспокоенность санкционным законопроектом Грэма*. По их мнению, документ чрезмерно расширял тарифные полномочия президента и мог негативно повлиять на экономику США. Несмотря на разногласия, 18 сентября Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий дополнительные ограничения против российского энергетического и оборонного секторов.

16 октября Трамп приостановил применение ряда санкций и пошлин, предусмотренных новым законом, сославшись на национальные интересы США. При этом уже действующие ограничения остались в силе. Позднее Белый дом объяснил решение стремлением не помешать мирному урегулированию украинского конфликта. Возможность возобновить применение санкционных положений Вашингтон сохранил.

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