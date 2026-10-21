В Кремле раскрыли главную тему сегодняшних переговоров Путина и Уиткоффа

Урегулирование конфликта на Украине станет центральной темой переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Переговоры по украинскому конфликту, естественно, это главная часть сегодняшнего контакта», — подчеркнул представитель Кремля.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 октября прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию. Перед поездкой он встретился с Владимиром Зеленским в Осло. В России американского представителя встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Джаред Кушнер, который также должен был участвовать в переговорах, не смог приехать из-за болезни.

Предыдущий визит Уиткоффа в Россию состоялся 5 сентября. Тогда он вместе с Кушнером провёл в Кремле более трёх часов. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине и перспективы российско-американского экономического сотрудничества. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу конструктивной, однако о конкретных договорённостях не сообщалось.