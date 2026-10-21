Ушаков: Встречу Путина с Уиткоффом согласовали несколько дней назад

Встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом согласовали ещё несколько дней назад. Переговоры, запланированные на 21 октября, носят плановый характер и не стали неожиданностью для Кремля. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Для нас, для тех, кто готовил это мероприятие, секрета никакого не было», — пояснил представитель Кремля.

Уиткофф уже прибыл в Санкт-Петербург из Осло. В аэропорту американского представителя встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Поездка последовала за консультациями Вашингтона с украинской и европейской сторонами.

Как ранее сообщил госсекретарь США Марко Рубио, Уиткофф намерен ознакомить российское руководство с результатами переговоров с Владимиром Зеленским. Глава Госдепа назвал прошедшую встречу конструктивной, но подчеркнул, что неожиданных результатов она не принесла.

В свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал, что участники консультаций обсудили территориальные вопросы, гарантии безопасности Украины и возможное смягчение санкций против России. Подготовленные предложения американская сторона планирует представить Москве.

Ранее Life.ru рассказывал, что 5 сентября Путин уже принимал Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. Тогда беседа продолжалась три часа десять минут, а Ушаков назвал её конструктивной и доверительной. Позднее, 9 октября, Путин и Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование по телефону. По итогам разговора стороны подтвердили намерение сохранять прямые контакты и продолжать взаимодействие между профильными ведомствами.