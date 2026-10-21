Путин рассказал Уиткоффу, на чём Трамп сделал упор в последнем разговоре

Президент США Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным сделал особый упор на необходимости завершения украинского конфликта ради прекращения человеческих потерь. Об этом российский лидер рассказал спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября.

Тема украинского урегулирования стала центральной в ходе нынешнего раунда переговоров. Как ранее пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно ей планировалось уделить основное внимание.

Встреча проходит в Константиновском дворце. С российской стороны в переговорах также участвует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Американский представитель прибыл в Петербург после консультаций в Осло, где обсуждал возможные условия мирного соглашения с Владимиром Зеленским и европейскими политиками. Участники затронули территориальные вопросы, гарантии безопасности Украины и перспективы санкционных послаблений.

Ранее Life.ru рассказывал, что разговор Путина и Трампа 9 октября продолжался около полутора часов. По словам Ушакова, беседа прошла в дружеской атмосфере, а американский президент выразил готовность поддерживать контакты с российским лидером в любое время. При этом подготовка звонка началась за два дня до него. Трампу даже пришлось скорректировать собственный график, чтобы согласовать время беседы с учётом поездки Путина в Туркменистан.