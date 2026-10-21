Не смог прилететь, но пропускать переговоры не стал: Кушнер подключился к встрече с Путиным

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и участник американской переговорной команды, дистанционно присоединился к встрече Владимира Путина со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов ТАСС о том, действительно ли американский переговорщик подключился к беседе по телефону, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Да», — сказал Песков.

Таким образом, Кушнер принял участие в российско-американских консультациях, несмотря на отсутствие в составе прибывшей в Санкт-Петербург американской делегации.