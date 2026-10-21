Не смог прилететь, но пропускать переговоры не стал: Кушнер подключился к встрече с Путиным
Песков подтвердил участие Кушнера в переговорах с Путиным по видеосвязи
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Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и участник американской переговорной команды, дистанционно присоединился к встрече Владимира Путина со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов ТАСС о том, действительно ли американский переговорщик подключился к беседе по телефону, представитель Кремля ответил утвердительно.
«Да», — сказал Песков.
Таким образом, Кушнер принял участие в российско-американских консультациях, несмотря на отсутствие в составе прибывшей в Санкт-Петербург американской делегации.
Джаред Кушнер уже участвовал в прямых переговорах с российским руководством. Так, 5 сентября он вместе со Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Беседа продолжалась три часа десять минут, после чего помощник российского президента Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, конструктивными и доверительными. Причём стороны обсуждали не только украинский конфликт, но и перспективы крупных совместных экономических проектов России и США. Впоследствии Уиткофф сообщил о прогрессе после консультаций в Москве и Киеве, в том числе по вопросу организации новых трёхсторонних встреч. Уже 8 сентября Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону результаты поездок американских переговорщиков. Перед нынешним визитом в Санкт-Петербург первоначально предполагалось, что Кушнер вновь приедет лично, однако из-за болезни его участие решили организовать дистанционно.
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