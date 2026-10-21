Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 14:29

Не смог прилететь, но пропускать переговоры не стал: Кушнер подключился к встрече с Путиным

Песков подтвердил участие Кушнера в переговорах с Путиным по видеосвязи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и участник американской переговорной команды, дистанционно присоединился к встрече Владимира Путина со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов ТАСС о том, действительно ли американский переговорщик подключился к беседе по телефону, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Да», — сказал Песков.

Таким образом, Кушнер принял участие в российско-американских консультациях, несмотря на отсутствие в составе прибывшей в Санкт-Петербург американской делегации.

«Теоретически возможно»: Песков оценил шансы на прорыв в переговорах по Украине
«Теоретически возможно»: Песков оценил шансы на прорыв в переговорах по Украине

Джаред Кушнер уже участвовал в прямых переговорах с российским руководством. Так, 5 сентября он вместе со Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Беседа продолжалась три часа десять минут, после чего помощник российского президента Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, конструктивными и доверительными. Причём стороны обсуждали не только украинский конфликт, но и перспективы крупных совместных экономических проектов России и США. Впоследствии Уиткофф сообщил о прогрессе после консультаций в Москве и Киеве, в том числе по вопросу организации новых трёхсторонних встреч. Уже 8 сентября Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону результаты поездок американских переговорщиков. Перед нынешним визитом в Санкт-Петербург первоначально предполагалось, что Кушнер вновь приедет лично, однако из-за болезни его участие решили организовать дистанционно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Джаред Кушнер
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar