Кушнер может подключиться к переговорам в Петербурге онлайн

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не приехал в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным, однако может принять участие во встрече дистанционно. Возможность его подключения по видеосвязи сохраняется, сообщил ТАСС источник.

«В силу личных уважительных обстоятельств Кушнер не приехал в Петербург, но возможность подключиться онлайн — безусловная опция», — пояснил собеседник агентства.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что американский переговорщик приболел и решил воздержаться от поездки. Встреча Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом запланирована на первую половину дня 21 октября в Константиновском дворце. С российской стороны в ней также участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сам Уиткофф уже прибыл в Петербург из Осло, где накануне обсуждал украинское урегулирование с Владимиром Зеленским и европейскими представителями. По словам госсекретаря США Марко Рубио, американский спецпосланник намерен ознакомить Москву с результатами консультаций. Рубио охарактеризовал переговоры в Норвегии как конструктивные, но без неожиданных результатов.

Ранее Life.ru рассказывал, что 5 сентября Уиткофф и Кушнер уже встречались с Путиным в Кремле. Беседа продолжалась более трёх часов. По её итогам российская сторона отметила содержательный характер контактов, затронувших вопросы украинского урегулирования и двусторонних отношений.

Новый раунд дипломатических консультаций первоначально планировался раньше, однако 9 октября переговоры американской и украинской делегаций в Майами завершились досрочно. По данным Financial Times, Киев отказался от продолжения встречи после объявления Трампом о топливных договорённостях с Москвой. Впоследствии американские посредники отложили поездку в Россию, решив сначала согласовать дальнейшие предложения с украинской и европейской сторонами.