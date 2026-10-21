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Опубликовано 21 октября, 13:54

«Теоретически возможно»: Песков оценил шансы на прорыв в переговорах по Украине

Песков допустил важный шаг вперёд в урегулировании конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В урегулировании украинского конфликта теоретически возможен важный шаг вперёд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести» на фоне переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланником его американского коллеги Стивом Уиткоффом.

«То, что можно сделать важный шаг вперёд, — да, это теоретически возможно», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков уже говорил, что Москва по-прежнему выступает за полноценное мирное урегулирование, а не временное прекращение боевых действий. По его словам, российская позиция по этому вопросу остаётся неизменной.

Песков: Путин изучит предложения, которые Уиткофф привёз из Осло
Песков: Путин изучит предложения, которые Уиткофф привёз из Осло

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф привёз в Петербург документы с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Содержание инициатив пока подробно не раскрывается. При этом американский спецпосланник уже заявил Путину о наличии предпосылок для прекращения огня на Украине. По оценке Уиткоффа, состоявшиеся переговоры в Осло были продуктивными.

Накануне Life.ru писал, что президент Финляндии Александр Стубб объявил о согласовании некоторых «элементов мира» на переговорах в Норвегии. По словам финского лидера, представители США, Украины и европейских стран обсудили вопросы безопасности, экономики и возможные механизмы прекращения боевых действий. Подготовленные предложения Уиткофф должен представить российской стороне в Петербурге.

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Николь Вербер
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