Песков: Путин изучит предложения, которые Уиткофф привёз из Осло

Президент России Владимир Путин рассмотрит предложения, которые спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф привёз в Санкт-Петербург после консультаций с Киевом и европейскими странами. Все представленные наработки будут изучены и получат оценку российского лидера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

По словам представителя Кремля, американский переговорщик прибыл в Россию с новыми материалами, подготовленными в том числе по итогам встречи с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло.

«Уиткофф привёз некоторые наработки, тем более с учетом той встречи, которая у него была в Осло и с Зеленским, и с представителями европейских стран. Конечно, все эти предложения будут изучены, будут оценены президентом. Дальше уже будем смотреть», — пояснил Песков.

Переговоры Путина и Уиткоффа проходят 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Одной из центральных тем встречи стало украинское урегулирование. Накануне спецпосланник Дональда Трампа провёл консультации в Норвегии с представителями Киева и европейских государств.

Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф привёз в Санкт-Петербург документы с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Американский спецпосланник прибыл на переговоры с Владимиром Путиным после консультаций с представителями Киева и европейских стран. Содержание переданных материалов пока не раскрывается, однако известно, что они касаются возможных условий завершения конфликта.