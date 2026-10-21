Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 15:07

Путин и Уиткофф завершили в Петербурге переговоры спустя три часа

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Встреча продолжалась более трёх часов.

Беседа проходила в Константиновском дворце и началась примерно в 11:55 по московскому времени. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Накануне американский представитель провёл консультации в Осло с Владимиром Зеленским и европейскими партнёрами. После этого он отправился в Петербург для обсуждения мирных инициатив с российским руководством.

Уиткофф вернётся к европейцам после встречи с Путиным: В Осло ждут новостей из России
Уиткофф вернётся к европейцам после встречи с Путиным: В Осло ждут новостей из России

Ещё накануне встречи Кремль подтвердил заинтересованность в продолжении контактов с американскими посредниками. Дмитрий Песков объяснил, что Москва рассчитывает получить от Уиткоффа информацию о его переговорах с украинскими и европейскими представителями. Подобный формат позволяет сторонам обмениваться предложениями без прямого участия всех заинтересованных государств в одной встрече.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и решениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Стив Уиткофф
  • Переговоры по Украине
  • США
  • Россия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar