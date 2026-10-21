Путин и Уиткофф завершили в Петербурге переговоры спустя три часа

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Встреча продолжалась более трёх часов.

Беседа проходила в Константиновском дворце и началась примерно в 11:55 по московскому времени. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Накануне американский представитель провёл консультации в Осло с Владимиром Зеленским и европейскими партнёрами. После этого он отправился в Петербург для обсуждения мирных инициатив с российским руководством.

Ещё накануне встречи Кремль подтвердил заинтересованность в продолжении контактов с американскими посредниками. Дмитрий Песков объяснил, что Москва рассчитывает получить от Уиткоффа информацию о его переговорах с украинскими и европейскими представителями. Подобный формат позволяет сторонам обмениваться предложениями без прямого участия всех заинтересованных государств в одной встрече.