Уиткофф вернётся к европейцам после встречи с Путиным: В Осло ждут новостей из России

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, как ожидается, вернётся в Осло 21 октября после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Норвежские власти рассчитывают получить от американского представителя информацию об итогах его встречи с российским лидером. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«Мы, возможно, встретимся с ним в аэропорту. Мы надеемся получить от него информацию», — рассказал глава норвежского правительства.

Накануне Уиткофф провёл в Осло переговоры с Владимиром Зеленским и представителями европейских государств. Участники обсуждали возможные условия завершения украинского конфликта, включая территориальные вопросы, гарантии безопасности и санкции. Стёре оценил состоявшиеся консультации как конструктивные.

Утром 21 октября американский спецпосланник прибыл в Санкт-Петербург, где у него запланирована встреча с Путиным в Константиновском дворце. Главной темой станет украинское урегулирование. Ожидается, что Уиткофф представит Москве предложения, подготовленные по итогам консультаций с Киевом и европейскими партнёрами.

Ранее Life.ru рассказывал, что 5 сентября Путин уже принимал Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. Беседа продолжалась три часа десять минут, а помощник российского президента Юрий Ушаков назвал её содержательной и доверительной. Тогда стороны обсуждали перспективы урегулирования конфликта и российско-американские отношения.

Следующий важный контакт Москвы и Вашингтона состоялся 9 октября, когда Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты подтвердили намерение сохранять прямой диалог, а также продолжать взаимодействие через администрации, спецслужбы и профильные ведомства двух стран.