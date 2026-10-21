В Кремле назвали возможное место ноябрьских переговоров России, США и Украины

Новый раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в Абу-Даби в середине ноября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что Москва рассматривает столицу ОАЭ в качестве основной площадки для продолжения диалога.

«Мы ориентируемся на Абу-Даби… Такая была договорённость, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», — рассказал представитель Кремля журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, переговоры планируется провести на экспертном уровне, как и предыдущие встречи в Абу-Даби и Женеве. При этом состав российской делегации пока не утверждён. Кто именно отправится на переговоры, определит лично Владимир Путин.

Главной темой станет создание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта. Предполагается, что участники обсудят возможные механизмы обеспечения долгосрочного мира. Ранее российскую сторону на подобных встречах представляли, в частности, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель главы МИД Михаил Галузин.

О готовности Москвы вернуться к трёхстороннему формату Путин сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи 21 октября в Санкт-Петербурге. По словам Ушакова, американский представитель положительно воспринял эту инициативу и предположил, что Дональд Трамп будет доволен таким решением. Окончательная дата переговоров пока не согласована.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин выразил готовность возобновить переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Предыдущие трёхсторонние консультации проходили в январе и феврале 2026 года в Абу-Даби, а затем в Женеве. Стороны обсуждали параметры урегулирования, однако ключевые разногласия преодолеть не удалось.