Переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге: итоги встречи 21 октября и что будет дальше Оглавление Что известно о встрече Главная тема переговоров Итоги встречи О чём договорились и о чём нет Как шли к встрече: хронология Чем эта встреча отличается от сентябрьской Кто такой Стивен Уиткофф Ответы на вопросы Путин и Уиткофф провели переговоры в Петербурге 21 октября. Что известно о встрече, о чём говорили, какие итоги озвучили в Кремле и Белом доме, что дальше. Встреча Путина и Уиткоффа 21 октября 2026: итоги. Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Что известно о встрече

Переговоры между российским президентом и представителями администрации США начались 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, который часто используется для международных контактов высокого уровня. В переговорах участвовали Владимир Путин, Стивен Уиткофф, а также спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, замглавы администрации президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков. Ожидалось и присутствие зятя Трампа Джареда Кушнера, однако тот не смог принять участие во встрече, по сообщениям СМИ он заболел. Но он все равно подключился к диалогу.

Известно также, что перед визитом в Петербург Уиткофф находился в Осло, где провёл консультации с представителями Украины и европейских стран по вопросу урегулирования конфликта.

Главная тема переговоров

По заявлению помощника президента Юрия Ушакова, центральной темой встречи стало урегулирование ситуации вокруг Украины.

«Переговоры по украинскому конфликту, естественно, это главная часть сегодняшнего контакта», — сообщил Юрий Ушаков.

О чем говорили Путин и Уиткофф. Фото © Life.ru.

Итоги встречи

Путин рассказал Уиткоффу, что российские силы эффективно уничтожают объекты ВПК Украины. Стратегическая инициатива полностью у Армии России.

Путин заявил, что России интересно восстановление экономического сотрудничества с США, Москва готова поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок. И подчеркнул, что Россия готова помочь в разрешении иранского кризиса.

Уиткофф же сказал, что существует существенный задел, чтобы перейти к завершению украинского конфликта.

О чём договорились и о чём нет

Путин проинформировал Уиткоффа, что Москва готова возобновить переговоры в трехстороннем формате Россия - США - Украина в 10-х числах ноября. Об этом сообщил Ушаков. Встреча может пройти в Абу-Даби.

Также на встрече Путин сообщил, что американец Хаббард, осужденный в России за наёмничество, уже освобождён и отправится в США.

Уиткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за дизельную сделку:

- Это позволяет улучшить жизнь и рабочие условия наших фермеров, наших водителей грузовиков, которые, естественно, используют дизельное топливо для своей работы. Это действительно ещё один пример того, что мы можем достичь работой вместе, спасибо вам, — сказал спецпосланник Трампа.

Президент России отметил, что первые танкеры с дизельным топливом «уйдут через два-три дня», а после решения по дизтопливу цены на мировых рынках упали на 5-6%.

Китайская сторона готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина, при благоприятном стечении обстоятельств ее впишут в программу. Путин также попросил Уиткоффа передать признательность первой леди США Мелании Трамп за усилия в гуманитарной сфере, в частности в разрешении ситуации в Алешках.

Путин и Уиткофф к тому же обсудили совместные масштабные экономические проекты РФ и США, которые открывают большие перспективы сотрудничества.

Что решили Путин и Уиткофф 21 октября. Фото © Life.ru.

Как шли к встрече: хронология

В сентябре 2026 года состоялась встреча Путина и Уиткоффа с участием Кушнера в Москве. Ушаков тогда охарактеризовал переговоры как «содержательные». Далее Уиткофф посетил Киев для консультаций. Накануне прошли переговоры в Осло с европейскими представителями.

Чем эта встреча отличается от сентябрьской

Если сравнивать нынешние переговоры с сентябрьской встречей в Москве, заметно, что контекст у них получился разным, и не только из‑за города.

Главное отличие — в составе делегации. В сентябре рядом с Уиткоффом был Джаред Кушнер, сегодня же его не было, по данным СМИ, он не смог приехать из‑за болезни.

Ещё один важный нюанс — это маршрут Уиткоффа. Перед Петербургом он побывал в Осло и провёл консультации с украинской стороной и европейскими представителями. То есть приехал уже с набором неких позиций и промежуточных договорённостей. В сентябре же такого не было, тогда визит был более прямым и закрытым.

Наконец, хоть тема остаётся прежней — урегулирование на Украине, — условия для разговора всё же изменились. За прошедший месяц накопились новые факторы, та же дизельная сделка, и стороны обсуждали в том числе и её.

Кто такой Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф — спецпосланник президента США, доверенное лицо для ведения деликатных переговоров. В отличие от классических дипломатов, он опирается на практический подход и конкретные договорённости. Уже не раз участвовал в обсуждениях по украинской повестке, в том числе встречался с Владимиром Путиным.

Ответы на вопросы

Где прошла встреча Путина и Уиткоффа 21 октября?

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Константиновском дворце в Санкт‑Петербурге.

Кто участвовал в переговорах и почему не было Кушнера?

Участники сегодняшней встречи: Владимир Путин, Стивен Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Максим Орешкин. Джаред Кушнер, по сообщениям СМИ, не приехал из‑за болезни.

О чем договорились Путин и Уиткофф?

Путин сказал Уиткоффу, что РФ в целом готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября. Также обсудили энергетические проекты России и США.

Авторы Андрей Ананьев