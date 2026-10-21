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Регион
Опубликовано 21 октября, 11:26

Режиссёр Герман призвал Уиткоффа задержаться на вечернюю прогулку по Петербургу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Алексей Герман (младший) не уверен, что спецпосланнику США Стивену Уиткоффу понравится корюшка, и советует ему вместо этого прогуляться по вечернему Петербургу. Российский кинорежиссёр в комментарии для Life.ru объяснил, почему не стоит гнаться за гастрономическими стереотипами и где действительно стоит побывать.

Я, честно говоря, не уверен, что иностранцы являются или будут являться такими фанатами корюшки. Корюшка — еда специфическая, если честно, не думаю, что Уиткоффу понравится. Я думаю, что самое разумное — это посетить места от Петродворца до Эрмитажа, в которых просто надо побывать. Но мне кажется, что всё-таки Питер — это музей под открытым небом, поэтому лучше по нему просто иногда гулять куда глаза глядят.

Алексей Герман (младший)

Российский кинорежиссёр

Я, честно говоря, не уверен, что иностранцы являются или будут являться такими фанатами корюшки. Корюшка — еда специфическая, если честно, не думаю, что Уиткоффу понравится. Я думаю, что самое разумное — это посетить места от Петродворца до Эрмитажа, в которых просто надо побывать. Но мне кажется, что всё-таки Питер — это музей под открытым небом, поэтому лучше по нему просто иногда гулять куда глаза глядят.
Я, честно говоря, не уверен, что иностранцы являются или будут являться такими фанатами корюшки. Корюшка — еда специфическая, если честно, не думаю, что Уиткоффу понравится. Я думаю, что самое разумное — это посетить места от Петродворца до Эрмитажа, в которых просто надо побывать. Но мне кажется, что всё-таки Питер — это музей под открытым небом, поэтому лучше по нему просто иногда гулять куда глаза глядят.

Режиссёр подчёркивает: прогулка по вечернему Питеру — это прекрасно, и Уиткоффу обязательно нужно по ней прогуляться. А вот популярные пышки, по его мнению, ничем не отличаются от таких же в других местах — вкус у них, по словам Германа, ровно такой же, какой у любых приличных пышек в стране.

«В Питере много хороших и вкусных ресторанов, это правда, они появились. Но я бы на месте Уиткоффа, после вечерней прогулки, нашёл какой-то ресторан с видом, чтобы ужинать и смотреть на город. Вот так бы я сказал. То есть вечерняя прогулка и какой-нибудь вкусный ресторан», — рассудил эксперт.

Рубио: Уиткофф представит Путину результаты встречи с Зеленским
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Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа проходит в Константиновском дворце в Петербурге. Американский дипломат прибыл в Россию для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Ранее в СМИ появлялась информация, что Уиткофф может попробовать местные деликатесы, в том числе корюшку, однако сам он пока не комментировал свои гастрономические планы. Константиновский дворец — одна из главных резиденций в пригороде Петербурга, которая часто используется для встреч на высшем уровне.

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Екатерина Хмелева
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