Режиссёр Герман призвал Уиткоффа задержаться на вечернюю прогулку по Петербургу

Алексей Герман (младший) не уверен, что спецпосланнику США Стивену Уиткоффу понравится корюшка, и советует ему вместо этого прогуляться по вечернему Петербургу. Российский кинорежиссёр в комментарии для Life.ru объяснил, почему не стоит гнаться за гастрономическими стереотипами и где действительно стоит побывать.

Я, честно говоря, не уверен, что иностранцы являются или будут являться такими фанатами корюшки. Корюшка — еда специфическая, если честно, не думаю, что Уиткоффу понравится. Я думаю, что самое разумное — это посетить места от Петродворца до Эрмитажа, в которых просто надо побывать. Но мне кажется, что всё-таки Питер — это музей под открытым небом, поэтому лучше по нему просто иногда гулять куда глаза глядят. Алексей Герман (младший) Российский кинорежиссёр

Режиссёр подчёркивает: прогулка по вечернему Питеру — это прекрасно, и Уиткоффу обязательно нужно по ней прогуляться. А вот популярные пышки, по его мнению, ничем не отличаются от таких же в других местах — вкус у них, по словам Германа, ровно такой же, какой у любых приличных пышек в стране.

«В Питере много хороших и вкусных ресторанов, это правда, они появились. Но я бы на месте Уиткоффа, после вечерней прогулки, нашёл какой-то ресторан с видом, чтобы ужинать и смотреть на город. Вот так бы я сказал. То есть вечерняя прогулка и какой-нибудь вкусный ресторан», — рассудил эксперт.

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа проходит в Константиновском дворце в Петербурге. Американский дипломат прибыл в Россию для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Ранее в СМИ появлялась информация, что Уиткофф может попробовать местные деликатесы, в том числе корюшку, однако сам он пока не комментировал свои гастрономические планы. Константиновский дворец — одна из главных резиденций в пригороде Петербурга, которая часто используется для встреч на высшем уровне.